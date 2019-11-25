Левитс: НАТО - краеугольный камень нашей безопасности

Левитс и Столтенберг обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Лондоне, актуальные вопросы повестки дня альянса, в том числе укрепление сдерживания и обороны, а также более равномерное распределение нагрузки между союзниками.

Левитс и Столтенберг были единодушны в том, что на саммите в Лондоне должен быть дан ясный и мощный сигнал о единстве союзников и готовности НАТО противостоять вызовам будущего.

Президент Латвии подчеркнул роль сильных трансатлантических связей как основу достижений НАТО на протяжении 70 лет. "В контексте стремительного развития информационных и коммуникационных технологий очень важно продолжать укрепление работы и компетенций НАТО, чтобы обеспечивать безопасность региона и в будущем", - сказал Левитс.