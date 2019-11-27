Как получилось, что маршрут самого длинного в мире рейса пролегает над Иецавой?

Когда авиакомпания Singapore Airlines открыла свой новый рейс, он стал самым длительным прямым перелетом в мире. От Нью-Йорка до Сингапура перелет занимает 18 часов и 45 минут.

Первые три рейса из Сингапура в Нью-Йорк использовали так называемый северный маршрут Тихого океана (NOPAC).

ФОТО: Flightradar24

В течение этого года маршрут позволяет рейсу SQ22 использовать в свою выгоду ветра у берегов Японии, а также ветра над Аляской и Канадой. Таким образом, перелет из Сингапура в Нью-Йорк занимает 18 часов 25 минут, но среднее время для первых трех рейсов составило 17 часов 18 минут.

Полярный против трансатлантического рейса

Первый обратный рейс в Сингапур использовал полярный маршрут, вылетая из Нью-Йорка и, во время рейса направляясь на север под углом в 87 градусов. Рейс SQ21 добрался до Сингапура за 17 часов и 34 минуты, то есть на час и 15 минут быстрее, чем было запланировано.

Ņujorkieši, kas izklaidējas, lidojot uz Singapūru, dara to virs Iecavas. Kas ir mazliet dīvaini, ņemot vērā Zemes formu. pic.twitter.com/TnBSjZE8pf — Pēteris Pūrītis (@peterispuritis) November 20, 2019

В то время как второй рейс SQ22 также выбрал маршрут NOPAC, 14 октября SQ21 выиграл от сильных воздушных потоков над Атлантическим океаном и направился на восток из Нью-Йорка в Сингапур. Такой маршрут сократил время полета на 3 минуты, но увеличил дистанцию на 945 километров.

Общая средняя продолжительность двух перелетов на данный момент составляет 17 часов 32 минуты.

Насколько большое расстояние пролетает лайнер?