В Пувциемсе задержан подозрительный мужчина; рядом нашли кусачки и отвертку
Недавно во дворах Пурвциемса был пойман подозрительный мужчина. Полицейских встревожило не только поведение мужчины, но и факт, что недалеко на газоне валялись кусачки, отвертка и лыжная маска, сообщает Degpunktā.
В час ночи жители Пурвциемса сообщили о невыносимом реве во дворе многоквартирных домов на улице Детлава Бранткална. На место событий был направлен один из ближайших экипажей полиции. Во дворе стражи порядка встретили мужчину в возрасте примерно 35 лет, на которого и жаловались местные жители.
Мужчина был заметно пьян: как указала полиции, в связи с опьянением у него было изменчивое настроение.
Принимая во внимание его поведение, полицейские решили ненадолго посадить его в оперативный транспорт и еще раз обошли темный двор.
Осматривая территорию, стражи порядка увидели в кустах кусачки, отвертку и утепленную лыжную шапку. Мужчина был задержан, у него найдены два кошелька и несколько мобильных телефонов.
Понимая, что мужчина мог совершить что-то противозаконное, стражи порядка вызвали на место происшествия коллег из Госполиции, которые переняли работу с задержанным.
Как рассказали передаче Degpunktā в участке Тейка, данный господин полицейским уже хорошо известен, ранее он был судим за различные кражи. Сейчас полицейские не получили сообщений о произошедших в той округе преступлениях, которые мог совершить мужчина. Однако криминальная полиция продолжает работу и выясняет, что мужчина делал там на самом деле, и где еще он успел побывать той ночью.