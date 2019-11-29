В Пувциемсе задержан подозрительный мужчина; рядом нашли кусачки и отвертку

В час ночи жители Пурвциемса сообщили о невыносимом реве во дворе многоквартирных домов на улице Детлава Бранткална. На место событий был направлен один из ближайших экипажей полиции. Во дворе стражи порядка встретили мужчину в возрасте примерно 35 лет, на которого и жаловались местные жители.

Мужчина был заметно пьян: как указала полиции, в связи с опьянением у него было изменчивое настроение.

Принимая во внимание его поведение, полицейские решили ненадолго посадить его в оперативный транспорт и еще раз обошли темный двор.

Осматривая территорию, стражи порядка увидели в кустах кусачки, отвертку и утепленную лыжную шапку. Мужчина был задержан, у него найдены два кошелька и несколько мобильных телефонов.

Понимая, что мужчина мог совершить что-то противозаконное, стражи порядка вызвали на место происшествия коллег из Госполиции, которые переняли работу с задержанным.