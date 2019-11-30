Борданс: повышение зарплат работников судов будет приоритетом Минюста в 2021 году

Как агентству LETA сообщил представитель министра Андрис Витенбургс, на этой неделе Борданс встречался с руководством Латвийского союза свободных профсоюзов и Латвийского профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансовых учреждений, чтобы обсудить реформу оплаты труда работников судов.

Как отметил Витенбургс, обе стороны были согласны, что роль высококвалифицированных работников для обеспечения эффективной работы судов очень важна и зарплаты должны соответствовать их компетенции.

Также во время встречи обсуждались меры по обеспечению профессионализма работников судов и уменьшения текучести кадров.

Минюст напоминает, что ранее было принято решение повышать оплату труда работников суда с 2017 года в течение трех лет. Однако бюджетные средства были выделены только в 2017 году, когда зарплаты были увеличены до 75% от максимального размера для соответствующей группы должностей.