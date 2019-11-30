Борданс: повышение зарплат работников судов будет приоритетом Минюста в 2021 году

Повышение зарплат работников судов останется приоритетом Минюста и в 2021 году, подтвердил министр юстиции Янис Борданс.
Как агентству LETA сообщил представитель министра Андрис Витенбургс, на этой неделе Борданс встречался с руководством Латвийского союза свободных профсоюзов и Латвийского профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансовых учреждений, чтобы обсудить реформу оплаты труда работников судов.
Как отметил Витенбургс, обе стороны были согласны, что роль высококвалифицированных работников для обеспечения эффективной работы судов очень важна и зарплаты должны соответствовать их компетенции.
Также во время встречи обсуждались меры по обеспечению профессионализма работников судов и уменьшения текучести кадров.
Минюст напоминает, что ранее было принято решение повышать оплату труда работников суда с 2017 года в течение трех лет. Однако бюджетные средства были выделены только в 2017 году, когда зарплаты были увеличены до 75% от максимального размера для соответствующей группы должностей.
Поэтому Минюст в рамках своего бюджета провел перераспределение средств, чтобы выделить для повышения зарплат работников судов 2,45 млн евро, что в следующем году позволит достичь 85% максимального размера для соответствующей группы должностей.