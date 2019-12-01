На Домской площади зажгут рождественскую елку

Присутствующих будут развлекать детский вокальный ансамбль Momo и молодежный смешанный хор Universum. Ведущим мероприятия будет актер Кристиан Карелин.

После зажжения елки в городе постепенно будет включено остальное праздничное освещение, начнут работу рождественские ярмарки на Домской площади и Эспланаде, где рижане и гости столицы смогут приобрести традиционное зимнее угощение и подарки.

Рождественские ярмарки также будут открыты в Калнциемском квартале, где посетителей будут ждать по субботам и воскресеньям, и на Агенскалнском рынке, где ярмарка будет работать в третьи и четвертые выходные Адвента.

В Доме Менцендорфа сегодня состоится концерт "Старинная музыка во время Адвента", а в Рижской церкви Св. Петра пройдет концерт "Тихая ночь".

В Домском соборе в первое воскресенье Адвента состоится концерт с участием оркестра "Рига", хоров и солистов Илзе Гревеле-Скарайне, Марлены Кейне, Лауры Грецки и дирижера Атварса Лакстигалы.

Детей будут ждать не только на праздничном мероприятии по зажжению рождественской елки на Домской площади, но и на мероприятии "Поход гномов", которое пройдет у центра культуры "Ильгюциемс".