Адвент начался трагично: в пожаре пострадали два человека

В целом за прошедшие сутки потушено 12 пожаров - пять в Риге и семь в других регионах.

В воскресенье около девяти часов вечера пожарные получили вызов на пожар в многоквартирном доме в Риге. Здесь горела одна из квартир площадью 40 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из дома семь человек, двое из которых пострадали и были переданы медикам. В 23.38 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В этом году в пожарах пострадали уже 250 человек, погибли 69.