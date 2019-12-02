Новый вице-мэр Клейнс частично сменил совет Rīgas satiksme

Он исключил из него председателя совета Нормунда Нарвайшса, членов совета Айнара Озолса и Андрея Панченко, сообщил агентству LETA представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.

Работу в совете продолжат Эрнест Саулитис, Юрис Швандерс, Роланд Клинцис и Наталия Мошкевича.

Задачей новых членов совета будет обеспечение принципов эффективного корпоративного управления, финансовой стабильности, оказание услуг согласно заказу Рижской думы, а также завершение конкурса на должности членов правления.

Rīgas satiksme осталось без постоянного правления в конце прошлого года, когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс в связи с тремя закупками предприятия. Тогда прежнее правление подало в отставку.

В прежнем правлении работали Леон Бемхенс, Эмил Якринс, Лариса Лоскутова, Андрей Пожарнов и Инесе Швекле.