Новый вице-мэр Клейнс частично сменил совет Rīgas satiksme

Новый заместитель председателя Рижской думы Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!") частично сменил совет муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme.
Он исключил из него председателя совета Нормунда Нарвайшса, членов совета Айнара Озолса и Андрея Панченко, сообщил агентству LETA представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.
Работу в совете продолжат Эрнест Саулитис, Юрис Швандерс, Роланд Клинцис и Наталия Мошкевича.
Задачей новых членов совета будет обеспечение принципов эффективного корпоративного управления, финансовой стабильности, оказание услуг согласно заказу Рижской думы, а также завершение конкурса на должности членов правления.
Rīgas satiksme осталось без постоянного правления в конце прошлого года, когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс в связи с тремя закупками предприятия. Тогда прежнее правление подало в отставку.
В прежнем правлении работали Леон Бемхенс, Эмил Якринс, Лариса Лоскутова, Андрей Пожарнов и Инесе Швекле.
Было назначено временное правление, в котором работают Арманд Крузе, Швандерс и Якринс.