Сб, 7.12.2019
Когда я упала, я почувствовала очень сильную боль в спине и в то же время сразу поняла, что не чувствую ног. Я стала кричать, потому что боль была ужасная, и я поняла, что на площадке нет скорой помощи. Евгения Асонова, гимнастка, пострадавшая в Риге

Глава airBaltic: "Мы станем как национальная авиакомпания Эстонии"

Самолет airBaltic, окрашенный в цвета эстонского флага.

ФОТО: airBaltic

Глава латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс сказал в интервью порталу Geenius, что фирма планирует расширить свой парк за счет минимум десятка новых самолетов (часть из них разместится в Таллиннском аэропорту), а также добавить новых прямых отправлений из столицы Эстонии, пишет Rus.Postimees.

"Мы практически станем как национальная авиакомпания Эстонии, airBaltic уже сейчас занимает большую часть эстонского рынка", - сказал Гаусс.

Глава airBaltic также рассказал, что подорожания билетов, несмотря на рост цен на топливо, не предвидится, ведь цены на билеты устанавливает конкуренция:

"Сегодня продавец не может из-за цен на топливо сделать билеты на пять евро дороже, если этого не сделает конкурент.

Средняя цена на билеты снижается с 1992 года и это снижение продолжится. Цены начнут расти только тогда, когда в Европе закончится консолидация, но этого еще не произошло".

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