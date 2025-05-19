Bite Latvija расширяет покрытие 5G на пяти автомагистралях класса А

В то же время до конца второго квартала 2025 года модернизация сети 5G будет завершена ещё на пяти участках автомагистралей класса А: Рига-Скулте-Лиепая, Лиепая-граница с Литвой (Руцава), Инчукалнс-Валмиера-граница с Эстонией (Валка), Рига-Сигулда-граница с Эстонией (Вецлайцене) и граница с Россией (Гребнёва)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми).

«В этом году планируется расширить покрытие 5G на всех Латвийских автомагистралях класса А, значительно улучшив качество связи в пути. Эта модернизация важна для удовлетворения растущего спроса на высококачественный мобильный интернет в движении, а также для оптимизации нагрузки на сеть, которая увеличивается вместе с ростом числа подключённых устройств. Например, на автомагистрали класса А Инчукалнс-Валмиера-граница с Эстонией (Валка) среднее потребление данных в сети одной базовой станции превышает 200 GB в сутки, что наглядно демонстрирует рост потребления данных во время движения. До сих пор технологией 5G оснащено 105 базовых станций, и планируется, что к концу года их количество удвоится», – отмечает Александр Беляев, руководитель Отдела радиосети «Bite Latvija».