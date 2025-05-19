Bite Latvija расширяет покрытие 5G на пяти автомагистралях класса А

Продолжая развитие сети 5G на основных государственных автомагистралях, поставщик электронной связи и ИКТ-услуг «Bite Latvija» в этом году существенно расширил покрытие 5G уже на пяти участках автомагистралей класса А. С помощью технологий шведского производителя телекоммуникационного оборудования «Ericsson» было модернизировано более 100 существующих базовых станций, обеспечив при движении по дорогам государственного значения доступ к быстрому и стабильному мобильному интернету 5G. До конца года планируется модернизировать еще такое же количество станций.
До настоящего времени покрытие 5G улучшено на следующих автомагистралях класса А: Рига-Вентспилс, Рига-Даугавпилс-Краслава-граница с Беларусью (Патерниеки), Рига (Балтэзерс)-граница с Эстонией (Айнажи), Рига-Бауска-граница с Литвой (Гренцтале) и Рига-Елгава-граница с Литвой (Мейтене).
В то же время до конца второго квартала 2025 года модернизация сети 5G будет завершена ещё на пяти участках автомагистралей класса А: Рига-Скулте-Лиепая, Лиепая-граница с Литвой (Руцава), Инчукалнс-Валмиера-граница с Эстонией (Валка), Рига-Сигулда-граница с Эстонией (Вецлайцене) и граница с Россией (Гребнёва)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми).
«В этом году планируется расширить покрытие 5G на всех Латвийских автомагистралях класса А, значительно улучшив качество связи в пути. Эта модернизация важна для удовлетворения растущего спроса на высококачественный мобильный интернет в движении, а также для оптимизации нагрузки на сеть, которая увеличивается вместе с ростом числа подключённых устройств. Например, на автомагистрали класса А Инчукалнс-Валмиера-граница с Эстонией (Валка) среднее потребление данных в сети одной базовой станции превышает 200 GB в сутки, что наглядно демонстрирует рост потребления данных во время движения. До сих пор технологией 5G оснащено 105 базовых станций, и планируется, что к концу года их количество удвоится», – отмечает Александр Беляев, руководитель Отдела радиосети «Bite Latvija».
Беляев также подчёркивает, что привычки использования мобильных устройств в дороге существенно изменились – например, водители транспортных средств всё чаще пользуются навигационными приложениями, а пассажиры потребляют данные, играя в игры или смотря видео онлайн. Поэтому необходимость в быстром и стабильном сигнале 5G стала очень актуальна.
«Мы продолжаем работать над развитием сети 5G не только на основных автомагистралях Латвии, но и на международных транспортных маршрутах. Один из важнейших проектов – это расширение покрытия 5G на европейском шоссе E67, известном как «Via Baltica», которое соединяет несколько стран и является важной дорогой как для местных, так и для международных путешественников», – отмечает А. Беляев.
В этом году «Bite Latvija» инвестирует около 20 миллионов евро в усовершенствование сети, продолжая развивать инфраструктуру как в Риге, так и в регионах, а также на основных автомагистралях. До конца года компания планирует обеспечить доступность сети 5G уже для 85 % населения Латвии.