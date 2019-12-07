Не дожидаясь KNAB: Клейнс поручил Rīgas satiksme пересмотреть договор с "маршрутками"

Вице-мэр Риги, держатель долей капитала муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) Друвис Клейнс поручил правлению RS оценить сотрудничество с Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS).
Как рассказал агентству LETA Клейнс, ознакомившись с результатами аудитов, он пришел к выводу, что как само RMS, так и входящие в него ООО B-bus и принадлежащее ему ООО Sabiedriskais autobuss работают со значительной прибылью.
С точки зрения вице-мэра, думе не надо ждать, пока Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией найдет какие-нибудь запрещенные соглашения - если договор невыгоден рижанам, его нужно пересмотреть немедленно.
"Недопустима ситуация, когда маршруты дублируются, и частный перевозчик получает дополнительную прибыль из бюджета Рижской думы.
Я считаю, что услуги RMS допустимы только на тех маршрутах, где нерентабельны автобусы RS", - сказал Клейнс.
В начале года временное правление уже оптимизировало сотрудничество с RMS, превратив часть маршрутов в "услуги повышенного комфорта" и отменив на них льготы на проезд.