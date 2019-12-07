Не дожидаясь KNAB: Клейнс поручил Rīgas satiksme пересмотреть договор с "маршрутками"

Как рассказал агентству LETA Клейнс, ознакомившись с результатами аудитов, он пришел к выводу, что как само RMS, так и входящие в него ООО B-bus и принадлежащее ему ООО Sabiedriskais autobuss работают со значительной прибылью.

С точки зрения вице-мэра, думе не надо ждать, пока Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией найдет какие-нибудь запрещенные соглашения - если договор невыгоден рижанам, его нужно пересмотреть немедленно.

"Недопустима ситуация, когда маршруты дублируются, и частный перевозчик получает дополнительную прибыль из бюджета Рижской думы.

Я считаю, что услуги RMS допустимы только на тех маршрутах, где нерентабельны автобусы RS", - сказал Клейнс.