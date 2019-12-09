Пн, 9.12.2019
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Пропавшего в Лиепае котенка нашли благодаря милому фото на Facebook

ФОТО: Māris Šuklais/Liepajniekiem.lv

На прошлой неделе Facebook облетела фотография кота, который, устроившись на сидении, катался в трамвае Лиепаи. Оказалось, что этого котенка по имени Максис уже две недели ищут хозяева, пишет газета Kurzemes vārds.

25 ноября владельцы семимесячного Максиса Мадара и Марис обнаружили, что их домашний любимец пропал. Они сообщили о пропаже в Facebook, расклеили на улице плакаты, вместе с собакой по кличке Перконс обыскали округу.

"Мы получили информацию, что кота видели на улице Стразду, однако там мы его не нашли. Затем узнали, что Максис был в трамвае и доставлен в Lauvas sirds", - рассказала Мадара.

Хозяева незамедлительно забрали из приюта своего любимца, который за две недели на воле немного заболел. "У него температура и воспаление, поэтому сейчас мы лечимся".

Возвращению котенка очень обрадовалась и собака, которая приняла малыша уже с первого дня, игралась с ним и спала рядом. "Когда искали Максиса вместе с Перконсом, собака все время скулила, видя других котов. Когда привезли котенка из приюта, Перконс был очень счастлив".

Мадара и Марис нашли котенка в июне этого года на Южном моле. Он упал или был намеренно брошен между камнями мола. "Прогуливались по молу и услышали, что он мяукает. Начали искать и увидели, что из камней вылезает маленький котенок.

"Котенок был в очень печальном состоянии, один глазик сильно опух. Можно сказать, он был близок к смерти. Мы его спасли, как леча, так и кормя из пипетки", - рассказала Мадара.

В свою очередь, Максис после двух недель дикой жизни чипован и в дальнейшем будет носить ошейник, который поможет ему в случае, если малыш снова отправится на поиски приключений.

ФОТО: liepajniekiem.lv

Руководитель приюта Lauvas sirds Нора Брудере отметила, что редко случается так, что животное на бегу заскакивает в трамвай или автобус. "Однако ситуации, когда кот ездит в общественном транспорте на сидении - еще не было", - посмеялась она.

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