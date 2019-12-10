Буров: план перенять контроль над Рижским портом принесет муниципалитету убытки

Политик отметил, что в санкционный список США попал мэр Вентспилса Айвар Лембергс и вентспилсские предприятия, но с Ригой у этого инцидента нет никакой связи.

"Ну где у нас тут Лембергс? Как можно так просто принять подобное решение? Или у правительства что-то не так с пониманием, или это диктатура, и премьер-министр сам не управляет никакими процессами", - заявил политик.

Буров подчеркнул, что Рижская дума в результате решения правительства может понести убытки, потому что она получает доходы от деятельности порта.

Буров сообщил, что планирует встретиться с юристами порта, чтобы понять, какая реакция в данной ситуации будет наиболее правильной.

В правлении управления Рижского свободного порта работают четверо представителей муниципалитета и столько же представителей государства.

Представителями Рижской думы в управлении Рижского свободного порта являются Буров ("Честь служить Риге"), Сандрис Бергманис ("Согласие"), Михаил Каменецкий ("Согласие") и Оскар Путниньш ("Риге!").

Как сообщалось, после введения Управлением по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) санкций против мэра Вентспилса Айвара Лембергса и четырех принадлежащих или подконтрольных ему организаций, в том числе управления Вентспилсского свободного порта, правительство объявило о созыве внеочередного заседания, на котором будут рассмотрены поправки к закону о портах, предусматривающие, что контроль над Вентспилсским и Рижским портами перейдет к государству.