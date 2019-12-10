Предприятиям будет легче привлекать работников из-за рубежа

Поправки к правилам о трудоустройстве иностранцев предусматривают с нынешних 30 до 10 рабочих дней сократить минимальный срок объявления о вакансии, если работодатель хочет пригласить работников из третьих стран.

Также поправки отменяют требование о публикации вакансии в случае, если иностранец, которого работодатель хочет взять на работу, уже в течение двух лет трудоустроен в Латвии или же был трудоустроен на другой позиции у этого же работодателя.

Кроме того, поправки отменяют требование о публикации вакансии в случае, если иностранец был трудоустроен у данного работодателя во время учебы и хочет продолжить работу у него после окончания образования.

Поправки к правилам о виде на жительство предусматривают предоставление иностранцам возможности подавать документы для регистрации вида на жительство в электронном виде, поставив на заявлении электронную подпись.

Согласно поправкам, иностранцы смогут не предоставлять документы, подтверждающие наличие у них опыта или квалификации, если в Латвии они будут заняты на простых работах.

Кроме того, предприятия, являющиеся участниками программы углубленного сотрудничества Службы государственных доходов получат определенные преимущества в процессе привлечения иностранных работников.

Например, поданные участниками программы углубленного сотрудничества заявки на приглашение иностранцев на работу будут рассматриваться за два рабочих дня вместо пяти.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс во время заседания правительства подчеркнул, что данные поправки не предусматривают облечение условий для "ввоза дешевой рабочей силы".