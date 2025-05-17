После многолетнего перерыва VID наградит крупнейших налогоплательщиков

В знак признания и благодарности за ответственное отношение к налоговым обязательствам генеральный директор VID Байба Шмите-Роке вручит награды крупнейшим налогоплательщикам каждого региона Латвии в категориях малых, средних и крупных предприятий, наиболее значимому экспортеру продукции, а также самому отзывчивому партнеру ведомства.

На торжественную церемонию приглашены руководящие представители Министерства финансов и Министерства экономики, а также партнеров VID - Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, Ассоциации финансовой отрасли и Совета иностранных инвесторов в Латвии.

Мероприятие состоится в административном здании VID по адресу ул. Талеяс, 1 в Риге с 13:00 до 16:00.