В Риге топливо подешевело, в Таллине - стало дороже

К концу недели самый дорогой бензин был зафиксирован в Таллине, за ней следует Рига, и самая низкая цена была в Вильнюсе. При этом дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, а дешевле всего - в Таллине.

В Риге на заправочной станции Circle K на улице Краста цена 95-го бензина за неделю снизилась на 5,2% и в пятницу составляла 1,464 евро за литр, а цена дизельного топлива опустилась до 1,414 евро за литр, что на 4,1% ниже, чем неделю назад.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю бензин марки 95 за неделю подорожал на 2,1%, до 1,449 евро за литр, а стоимость дизельного топлива не изменилась и осталась такой же, как и бензина, - 1,449 евро за литр.

В Таллине на заправках Circle K в пятницу цена бензина 95-й марки выросла на 2,9%, до 1,579 евро за литр, а дизель подорожал на 1,1%, до 1,389 евро за литр.

Цена автогаза за неделю в Риге снизилась на 4,3% - до 0,885 евро за литр, в Таллине упала на 0,9% - до 0,897 евро за литр, а в Вильнюсе осталась неизменной - 0,829 евро за литр.