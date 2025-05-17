Доходы бывшего министра Чударса за год снизились почти на пятую часть

До середины сентября 2023 года Чударс занимал пост министра климата и энергетики, и именно в этой должности получил наибольшую часть своего дохода.

В минувшем году почти весь доход Чударса составила зарплата депутата Сейма, а также менее шести евро он получил в виде процентных выплат от SEB банка.

На конец прошлого года Чударсу принадлежали земельный участок и постройки в Саласпилсском крае, однако, как и годом ранее, в его собственности не было ни одного транспортного средства.

Кроме того, к концу прошлого года у Чударса уже не было никаких долговых обязательств, хотя в конце 2023 года они превышали 20 тысяч евро.