Доходы бывшего министра Чударса за год снизились почти на пятую часть

В прошлом году депутат Сейма Раймондс Чударс ("Новое Единство") заработал 79 001 евро, что на 19,3% меньше по сравнению с 2023 годом, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица.
До середины сентября 2023 года Чударс занимал пост министра климата и энергетики, и именно в этой должности получил наибольшую часть своего дохода.
В минувшем году почти весь доход Чударса составила зарплата депутата Сейма, а также менее шести евро он получил в виде процентных выплат от SEB банка.
На конец прошлого года Чударсу принадлежали земельный участок и постройки в Саласпилсском крае, однако, как и годом ранее, в его собственности не было ни одного транспортного средства.
Кроме того, к концу прошлого года у Чударса уже не было никаких долговых обязательств, хотя в конце 2023 года они превышали 20 тысяч евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!