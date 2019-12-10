На место Лембергса в правлении Вентспилсского свободного порта выдвинули его однопартийца

Сегодня Лембергс ушел с должности члена правления Вентспилсского свободного порта, чтобы не препятствовать работе правления и конкурентоспособности порта. "Я попросил Вентспилсскую городскую думу на время до выяснения обстоятельств назначить на мое место другого члена правления", - сказал мэр.

Срок полномочий нового члена правления Вентспилсского свободного порта назначен до 31 декабря 2025 года, однако вскоре ситуация может существенно поменяться, потому что правительство планирует полностью перенять контроль над Рижским и Вентспилсским портами.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Санкции были введены также против четырех, связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.