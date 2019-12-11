Ср, 11.12.2019
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Министр о Вентспилсском и Рижском портах: "Нам нужно спасать ситуацию"

Талис Линкайтс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Перенимая под управление государства Вентспилсский и Рижский порты, государство покажет, что защищает свои порты, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" министр сообщения Талис Линкайтс. 

"Главное - достаточно резко и четко показать, что государство защищает свои порты", - сказал он. 

На вопрос о том, может ли этот процесс быть обратимым, то есть государство со временем откажется от контроля над портами, министр ответил, что такая возможность теоретически существует, и надо смотреть на развитие ситуации. 

Вентспиллский порт нужно перенять затем, чтобы после включения в санкционный список США управления Вентспилсского свободного порта порт мог функционировать, а Рижский порт перенимается затем, чтобы в нем не повторилась аналогичная ситуация, пояснил Линкайтс.

"Нам нужно спасать ситуацию, чтобы люди могли получать зарплаты, а порт - функционировать", - сказал министр.

"Есть основания полагать, что и в Рижском порту все не такое "белое и пушистое", как выглядит со стороны, и мы просто действуем превентивно", - добавил он, не конкретизируя, почему аналогичная Вентспилсу ситуация может сложиться и в Рижском порту.

Вопрос о перенятии портов правительство рассмотрит сегодня на внеочередном заседании. 

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