Министр о Вентспилсском и Рижском портах: "Нам нужно спасать ситуацию"

"Главное - достаточно резко и четко показать, что государство защищает свои порты", - сказал он.

На вопрос о том, может ли этот процесс быть обратимым, то есть государство со временем откажется от контроля над портами, министр ответил, что такая возможность теоретически существует, и надо смотреть на развитие ситуации.

Вентспиллский порт нужно перенять затем, чтобы после включения в санкционный список США управления Вентспилсского свободного порта порт мог функционировать, а Рижский порт перенимается затем, чтобы в нем не повторилась аналогичная ситуация, пояснил Линкайтс.

"Нам нужно спасать ситуацию, чтобы люди могли получать зарплаты, а порт - функционировать", - сказал министр.

"Есть основания полагать, что и в Рижском порту все не такое "белое и пушистое", как выглядит со стороны, и мы просто действуем превентивно", - добавил он, не конкретизируя, почему аналогичная Вентспилсу ситуация может сложиться и в Рижском порту.