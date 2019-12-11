Министр о Вентспилсском и Рижском портах: "Нам нужно спасать ситуацию"

Перенимая под управление государства Вентспилсский и Рижский порты, государство покажет, что защищает свои порты, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" министр сообщения Талис Линкайтс.
"Главное - достаточно резко и четко показать, что государство защищает свои порты", - сказал он.
На вопрос о том, может ли этот процесс быть обратимым, то есть государство со временем откажется от контроля над портами, министр ответил, что такая возможность теоретически существует, и надо смотреть на развитие ситуации.
Вентспиллский порт нужно перенять затем, чтобы после включения в санкционный список США управления Вентспилсского свободного порта порт мог функционировать, а Рижский порт перенимается затем, чтобы в нем не повторилась аналогичная ситуация, пояснил Линкайтс.
"Нам нужно спасать ситуацию, чтобы люди могли получать зарплаты, а порт - функционировать", - сказал министр.
"Есть основания полагать, что и в Рижском порту все не такое "белое и пушистое", как выглядит со стороны, и мы просто действуем превентивно", - добавил он, не конкретизируя, почему аналогичная Вентспилсу ситуация может сложиться и в Рижском порту.
Вопрос о перенятии портов правительство рассмотрит сегодня на внеочередном заседании.