"Чтобы не чувствовали себя как дома". Что Британия хочет сделать с иммигрантами

"В течение последней пары десятков лет или больше мы наблюдаем довольно большое число приезжающих из всего Евросоюза [...], и они могут относиться к Британии по сути так, будто это - часть их страны", - сказал Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky и пообещал ввести виды на жительство и трудоустройство для граждан ЕС.

Внеочередные парламентские выборы в Британии 12 декабря объявлены прежде всего для того, чтобы разрешить ситуацию с выходом Британии из Евросоюза. При этом одной из причин роста антиевропейских настроений в стране был наплыв иммигрантов из Польши, Литвы и других восточноевропейских стран Евросоюза.

Что в связи с этим обещают две крупнейшие партии?

Консерваторы

"Мы введем более надежную и справедливую балльную систему иммиграции по подобию австралийской и сможем сами решать, кто приезжает в нашу страну, исходя из умений этих людей и того вклада, который они могут внести - а не исходя из того, откуда они", - обещает правящая партия тори во главе с Борисом Джонсоном в своем предвыборном манифесте. Новая система, по их планам, будет введена после 31 декабря 2020 года, когда Британия в случае победы тори на выборах окончательно выйдет из ЕС.

Принцип "австралийской" системы состоит в том, что потенциальный иммигрант оценивается в баллах в соответствии с его образованием, профессией, возрастом и так далее. Для того чтобы получить вид на жительство и трудоустройство, нужно набрать определенную сумму баллов.

Противники разрыва с ЕС еще во время референдума 2016 года говорили, что Австралия вводила эту систему для того, чтобы привлечь иммигрантов, а не сократить их приток, как того хотели бы брекситеры.

Борис Джонсон, впрочем, подчеркивает, что он добивается не сокращения иммиграции как такового, а того, чтобы Британия могла контролировать иммиграцию и закрыть двери перед "неквалифицированными рабочими из ЕС, которые приезжают, не имея работы".

Ни тори, ни другие британские партии не собираются вводить после брексита визы вообще для всех приезжающих из ЕС: речь только о долгосрочных видах на жительство и разрешениях на работу.

Тем примерно 3,6 млн граждан ЕС, кто уже живет в Британии, правительство тори предлагает пройти сравнительно простую регистрацию онлайн - и дальше пользоваться всеми правами, которыми они пользовались до сих пор.

Изменений для граждан России и других стран вне ЕС не предвидится.

ФОТО: BBS NEWS

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