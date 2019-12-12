Рижский и Вентспилсский порты переходят под контроль государства

Прения по этому вопросу в парламенте длились несколько часов. Поправки к закону были приняты сразу в двух чтениях. Все предложения оппозиции парламентское большинство отклонило.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса. OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса, к которым тоже относятся санкции.

Ранее Кабинет министров направил письмо комиссии Сейма по народному хозяйству, в котором указал, что Вентспилсский и Рижский порты подвержены высокому риску коррупции, поэтому необходимы срочные реформы в управлении портами.

"Коррупционные риски в Вентспилсском свободном порту являются причиной решения OFAC от 9 декабря этого года о введении санкций в отношении мэра Вентспилса Айвара Лембергса, управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. Такое решение OFAC является дополнительным обоснованием необходимости немедленных действий, чтобы ввести независимое управление Вентспилсским и Рижским свободными портами, что позволит сократить риски коррупции в этих портах", - говорится в письме, вместе с которым правительство передало комиссии разработанные Минсообщения поправки к закону о портах.