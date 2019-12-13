Полезные ископаемые Латвии: Минземледелия и Latvijas valsts meži обвиняют в безответственности

Проведя ревизию деятельности Министерства земледелия по использованию принадлежащих государству полезных ископаемых, Госконтроль пришел к выводу, что деятельность министерства и Latvijas valsts meži (LVM) в этой сфере не была ответственной. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.
Расчеты Госконторля показали, что, затягивая индексацию арендной платы за места добычи торфа, государство может потерять 4,7 млн евро.
Минземледелия и LVM со своей стороны заявляют, что в сфере использования месторождений полезных ископаемых, в том числе торфа, всегда действовали в соответствии с законодательством и как заботливые хозяева.
Во владении Минземледелия находятся земли площадью более чем в четверть территории страны со всеми находящимися на них ресурсами.
Одним из самых ценных латвийских природных богатств является торф.
В Латвии находится 0,4% мировых запасов торфа, а по удельному весу торфяных болот страна занимает седьмое место в мире.
Более половины всех торфяных ресурсов (58%) принадлежат государству, а управляют ими Минземледелия и LVM.