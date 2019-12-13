В целях экономии Rīgas satiksme отменит льготы ещё на нескольких маршрутах RMS

Как сообщалось, держатель долей капитала RS, вице-мэр Риги Друвис Клейнс ранее повторно поручил правлению предприятия проанализировать сотрудничество с RMS.

В результате принято решение отменить льготы еще на нескольких маршрутах RMS, тем самым сократив расходы RS на 146 000 евро в месяц. В течение года прогнозируемый размер расходов может уменьшится как минимум на 1,75 млн евро, сообщил агентству LETA Клейнс.

По его словам, льготы на проезд будут отменены только на тех маршрутах RMS, которые более чем на две трети дублируются с маршрутами RS, а на остальных сохранятся в прежнем объеме. Упомянутое решение еще должно быть одобрено думскими комитетами.

Представитель RS Байба Барташевича подтвердила, что с 1 января будут оптимизированы маршруты ряда микроавтобусов, а также перемещена конечная остановка маршруток в центре столицы.

Для того чтобы эффективнее использовать ресурсы RS и предотвратить дублирование маршрутов, с нового года будет изменена нумерация ряда маршруток путем замены первой цифры 2 на 3 - 237-я маршрутка станет 337-й, 241-я - 341-й, 244-я - 344-й. Это означает, что будут отменены льготы еще на трех маршрутах, так как предоставляемые Рижской думой льготы на проезд действуют только на маршрутах микроавтобусов, начинающихся с цифры 2.

С 1 января также будет закрыта конечная остановка маршруток на перекрестке улиц Сатеклес и Элизабетес. Конечная остановка маршруток номер 233, 344, 322 и 346 будет перенесена на ул. Абренес.

Как сообщалось, в начале года временное правление RS уже провело оптимизацию сотрудничества с RMS, преобразовав большую часть маршрутов в "маршруты повышенной комфортности", что подразумевало отмену прежних льгот на проезд.

RMS сотрудничает с RS с момента основания в 2012 году, когда предприятия заключили договор сроком на пять лет на сумму 25 млн евро. В конце 2018 года RMS и RS договорились о сотрудничестве еще на восемь лет, заключив договор на сумму 96 млн евро.