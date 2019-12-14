Борис Джонсон после победы на выборах: "Это поставит точку в вопросе о брексите"

Лейбористы во главе с Джереми Корбином терпят сокрушительное поражение Getty Images

Сам 70-летний Джереми Корбин на объявлении итогов выборов по его лондонскому округу сказал, что на следующие выборы партию не поведет - то есть, уйдет со своего поста.

Утром в пятницу Корбин, не отказавшись от своего обещания, заявил, что останется лидером партии на период осмысления результатов выборов. Сколько может занять процесс осмысления, он не сказал.

Обозреватели замечают, что теперь лейбористов ждет довольно продолжительный и мучительный процесс переосмысления своей политики, которую отвергли избиратели.

По словам Корбина, итоги выборов стали большим разочарованием для лейбористов, но партия, по его мнению, шла на них с правильной программой.

"Брексит поляризовал позиции в политической дискуссии, он подменил нормальную политическую дискуссию. И это, я признаю, отразилось и на результатах, которых Лейбористская партия показала по всей стране", - сказал Корбин.

В целом наблюдатели согласны с тем, что в значительной степени эти выборы стали своего рода плебисцитом по вопросу членства Великобритании в Европейском союзе.

Кто такой Борис Джонсон?

Катя Адлер, редактор европейского отдела Би-би-си

Что именно значит лозунг "Завершим брексит"? Если рассматривать только первую фазу брексита, осуществить которую и будет задачей правительства Бориса Джонсона, то Британия покинет Евросоюз к началу следующего года. По крайней мере на это точно рассчитывают лидеры ЕС.

После этого начнется вторая фаза, а именно переговоры между Британией и ЕС о торговом соглашении. Борис Джонсон говорит, что хочет иметь возможность начать эту работу в декабре следующего года.

Ответ Евросоюза по сути такой: "Если вы хотите заключить сделку быстро, мы можем ее обеспечить, но на наших условиях".

После этого можно будет обсудить, какую долю суверенитета и контроля реально вернет себе Великобритания, если Джонсону придется согласиться соблюдать европейские стандарты по экологии, трудовому законодательству и так далее.

Евросоюз надеется, что Джонсон, заручившись большинством в парламенте, скажет: "Хорошо, я знаю, что говорил про 2020 год, но это было слишком амбициозно. Давайте потратим еще немного времени и заключим действительно всеобъемлющую и полномасштабную сделку между Британией и Евросоюзом".

То есть они надеются, что большое преимущество Джонсона в парламенте даст нам более мягкий брексит.

Однако я уже получила несколько взволнованных сообщений от дипломатов стран Евросоюза. Их общий смысл: на самом деле мы пока не знаем, кто такой Борис Джонсон.

"Какой Борис Джонсон достанется Европе?" - спрашивает немецкая газета Die Welt. Они не знают, будет ли теперь брексит мягким или наоборот.

Сегодня лидеры ЕС собираются в Брюсселе, и мы можем рассчитывать, что они скажут: "Мы готовы, мы хотим переговоров, так что начнем".

Успех шотландцев