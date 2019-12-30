Кто молодцы? Мы молодцы! Самые важные материалы этого года от команды TVNET

Статистика знает все, с ней тяжело спорить - мы видим количество прочтений каждого материала. Погода, торговые центры, налоги, криминал и секс - темы, которые всегда находят отклик у читателей.

Порой новость, оформленная за две минуты, бьет все рекорды - именно так и случилось в этом году. Абсолютным лидером по прочтениям стала заметка о погоде: Синоптики сделали прогноз на предстоящую зиму.

Среди лидеров также:

Не будем скрывать, что в ТОП лидеров этого года вошла и эта статья. При том, что она даже не этого года...

Иногда мы грустим, что все так. Иногда смеемся. Но у каждого из нас есть "личный кодекс чести" - так рождаются материалы, значимые для нас. Материалы, которыми мы хотим вдохновить, просветить, развлечь и сделать этот мир чуточку лучше. Именно о них и пойдет сегодня речь.

Представляем самые важные материалы этого года от команды TVNET!