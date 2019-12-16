Администратор Trasta komercbanka перестал возвращать активы

Администратор ликвидируемого Trasta komercbanka в ноябре второй месяц подряд не вернул никаких активов, свидетельствует отчет, опубликованный в официальном издании Latvijas vēstnesis.
За 11 месяцев 2019 года администратор вернул активы в размере 1,872 млн евро, а с 14 марта 2016 года, когда банк был признан ликвидируемым, - в размере 142,666 млн евро, в том числе в 2016 году 111,942 млн евро, в 2017 году 25,879 млн евро, в 2018 году 2,973 млн евро.
Расходы на процесс неплатежеспособности Trasta komercbanka в ноябре составили 22 040 евро. Администратор и его помощники вознаграждения не получали, расходы на содержание имущества и помещений составили 21 813 евро, расходы на публикации - 227 евро.
Гарантированные вклады в банке на 30 ноября 2019 года составили 3,762 млн евро, другие вклады - 54,341 млн евро, подчиненные обязательства - 24,913 млн евро, эмитированные банком долговые ценные бумаги - 10,087 млн евро.
Активы Trasta komercbanka на 30 ноября 2019 года составили 21,888 млн евро (в конце 2018 года - 38,62 млн евро), капитал и резервы были отрицательными - минус 73,185 млн евро.
Как сообщалось ранее, суд Видземского предместья Риги 10 марта 2017 года объявил признанный 14 марта 2016 года ликвидируемым Тrasta komercbanka неплатежеспособным, после чего был начат процесс его банкротства.