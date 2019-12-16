Администратор Trasta komercbanka перестал возвращать активы

За 11 месяцев 2019 года администратор вернул активы в размере 1,872 млн евро, а с 14 марта 2016 года, когда банк был признан ликвидируемым, - в размере 142,666 млн евро, в том числе в 2016 году 111,942 млн евро, в 2017 году 25,879 млн евро, в 2018 году 2,973 млн евро.