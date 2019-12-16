Пн, 16.12.2019
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В Тукумсе пьяный водитель без прав устроил ДТП

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье в Ауцском крае был сбит мужчина, который передвигался по дороге, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь в Тукумском крае пьяный шофер без прав совершил аварию, сообщает агентство LETA.

Пострадавший - мужчина 1985 года рождения, которого на дороге Пури-Ауце-Гривайши сбил водитель Nissan Qashqai 1972 года рождения. Пешеход находился на проезжей части и в его выдохе было зафиксировано 2,9 промилле алкоголя.

Мужчину доставили в больницу, однако после осмотра врачей он отправился домой.

В свою очередь в Тукумсе на улице Паста в воскресенье ДТП устроил пьяный водитель Volkswagen Transporter 1998 года рождения. Более того, он не получил водительские права. Управляемая им машина врезалась в стоящий Opel.

Выяснилось, что водитель Volkswagen сел за руль пьяным - алкометр показал 1,8 промилле алкоголя.

Напомним, всего за прошедшие сутки в Латвии произошло 60 ДТП, в которых пострадали девять человек.

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