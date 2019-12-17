Зарплата в 1050 евро, а сотрудников нет: в Латвии исчерпана рабочая сила

Недавно правительство поддержало поправки к закону, которые облегчат привлечение гастарбайтеров на латвийский рынок труда. Дискуссия об этих изменениях прошла в рамках передачи "Зона комфорта".

Несмотря на то, что часть населения обеспокоена привлечением иностранной рабочей силы в Латвию, предприниматели говорят, что без этого обойтись нельзя.

В дискуссии приняли участие министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс (KPV LV), руководитель предприятия Karavela Андрис Бите, руководитель партии NS Taisnīgums Виктор Бирзе.

Полный выпуск передачи можно посмотреть здесь:

Главное

Новая регулировка уменьшит бюрократию для привлечения рабочей силы из-за рубежа

Гастарбайтеры - не то же самое, что и искатели убежища

Работают в Латвии, но налоги платят в другом месте

Рискованных лиц проверяет Служба госдоходов

Беспокойство о латышской идентичности

Нужно решать вопросы длительной безработицы и мобильности

У предпринимателей нет другого выхода

10 декабря правительство поддержало несколько поправок Кабинета министров к правилам, которые должны облегчить бюрократические преграды для трудоустройства гастарбайтеров в Латвии. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс подчеркнул, что поправки были необходимы, поскольку в Латвии многие предприниматели находятся в безвыходной ситуации.

"Что делать предпринимателю, если он не может трудоустроить местного работника?", - задал риторический вопрос Гиргенс.

Его слова дополнил и предприниматель, глава рыбоперерабатывающего предприятия Karavela Андрис Бите. По его мнению, "ресурс рабочей силы в Латвии исчерпан". Бизнесмен пояснил, что привлечение рабочих рук из-за рубежа для него было принудительным шагом.

"Мы начали привлекать иностранную рабочую силу только потому, что в течение полугода к нам пришли 3-4 человека. При условии, что в нашем цеху простому работнику платят среднюю зарплату в Латвии - 1050 евро в месяц брутто.

Когда я констатировал, что мы снова берем на работу и терпим пьяниц и лентяев (и мы их не отпускаем, поскольку некого взять на их место), только тогда мы начали в принудительном порядке ввозить эту рабочую силу", - рассказал Бите.

Во-вторых, упомянутые Кабмином поправки должны разрешить ситуацию, в которой рабочая сила из третьих стран приезжает в Латвию, например, через польские или литовские предприятия по отбору персонала. В результате налоги не платятся в Латвии.

"Только потому, что у нас есть эти бюрократические преграды, нужно использовать систему, в которой налоги на них [гастарбайтеров] уходят в Польшу или Литву", - пожаловался Бите.

На его предприятии на данный момент работают более 60 граждан Украины. По его словам, в этом году за этих сотрудников Бите заплатил около 500 000 евро в прямых налогах, которые уходят в другие страны.

Беспокойство о латышской идентичности и рисках безопасности

Виктор Бирзе - это тот человек, который 10 декабря, в день, когда правительство уменьшило бюрократические преграды для привлечения гастарбайтеров, организовал у здания Кабмина акцию протеста. Он выступал против этих поправок к законодательству. Перед акцией, 6 декабря, на своей странице в соцсети Facebook Бирзе опубликовал призыв прийти на акцию протеста с комментарием:

"Если сравниваю нынешнюю Ригу хотя бы с прошлым десять лет назад. Тогда иностранцы экзотического вида были большой редкостью, сейчас, не преувеличиваю - прогуливаясь по центру, каждый десятый является мусульманином, азиатом или негром".

На вопрос о том, не является причина протеста скорее нехваткой терпимости к представителям определенных национальностей и, не кажется ли ему упомянутая публикация обидной, Бирзе ответил, что "называет вещи так, как их видит".

Политик считает, что Латвия так же, как любая другая национальная страна, лучше всего развивается, когда "этнический состав максимально однороден".

На вопрос о том, почему, по его мнению, процессы глобализации (в том числе привлечение гастарбайтеров из третьих стран) - это плохо, Бирзе указал, что существуют угрозы латышской идентичности. На вопрос о том, каким образом, например, проживающие в Латвии индийские студенты угрожают его идентичности, Бирзе избегал отвечать конкретно, но после сослался на примеры других европейских стран.

"То, что уже происходит в Западной Европе, в так называемых no go зонах. Это начало того, что уже происходит в Великобритании и Франции. Люди больше не могут спокойно посещать рождественские базарчики, их нужно охранять от терактов одетым в бронежилеты солдатам", - пояснил Бирзе.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс подчеркнул, что латвийские учреждения безопасности проверяют приезжих. Он рассказал, что при разработке законопроектов МВД, Служба госбезопасности (VDD) готовят заключения по мере необходимости. В свою очередь при рассмотрении заявок на визу или вида на жительство, людей проверяют по крайней мере по два раза. Министр добавил, что существует отдельный список "рискованных стран". Люди, которые приезжают в Латвию из этих государств, подвергаются усиленной проверке. Раз в три года VDD список пересматривает.

Кроме того министр внутренних дел призвал не мешать гастарбайтеров с искателями убежища или экономическими мигрантами.

"Никого мы сюда не привозим на постоянную жизнь".

"Если нет местной рабочей силы, необходимый мне специалист делает работу, уплачивает налоги, уезжает обратно. И здесь не нужно мешать все в один котел, что часто делают с искателями убежища в более широком понимании. Это совершенно другой вид миграции", - отметил Гиргенс.

Предприниматель Андрис Бите также призывает не бояться гастарбайтеров.

"Те, кто приезжают из Польши или Литвы, если не ошибаюсь, через три месяца как минимум на три месяца должны уехать домой. И это работает идеально", - уверен бизнесмен.

"Когда сестричке нужно принести еду в больнице или санитар должен убрать за пациентом, тогда эта история о цвете кожи или вере обычно кончается", - сделал вывод Бите.

Проблемы мобильности и длительная безработица

Комментируя ситуацию с доступностью рабочей силы в латвии, Виктор Бирзе указал на проблемы, связанные с мобильностью. Например, если местный житель хочет переехать из региона и работать в Риге, тогда часто не хватает денег на проживание, поскольку расценки высокие, по сравнению с заработком. В свою очередь иностранцы, по его мнению, готовы смириться с гораздо худшими бытовыми условиями.

Говоря о мобильности, Андрис Бите рассказал, что его предприятие дже обеспечило своих работников общежитиями. Сотрудников привозят работать в Ригу и из дальних мест. Однако этот ресурс, по словам предпринимателя, исчерпан.

На это Бирзе ответил, что в таком случае нужно задуматься о жизнеспособности такого предпринимательства.