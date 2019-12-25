"Ты зачем унес картон? Клептоман!" Влияние луны и воробушков на умы политиков

"Вы сейчас говорите о вопросе, который никому не актуален и никоим образом не влияет на политические процессы. Вам нужен сюжет ни о чем".

Реагируя на такое высказывание политика, в социальных сетях появился новый хэштег #ЯНикто (#EsEsmuNeviens).

"Господин Дзинтарс, Вы сказали в сюжете, что этот вопрос никому не актуален. Здравствуйте, я - никто".

Dzintara kungs, Jūs sižetā sakāt, ka šis jautājums nav aktuāls nevienam cilvēkam. Labdien, es esmu neviens. https://t.co/q2KYFjoBcU — Inese Liepiņa (@LiepinInese) 24 ноября 2019 г.

Напоследок обратимся к заседаниям Сейма - вот, где порой творится настоящее веселье. Ситуация - Сейм весь день рассматривает госбюджет, но никак не сдвинется с мертвой точки, непродуктивные дебаты изводят всех - коалиция и оппозиция ругаются.

Реагируя на ситуацию, по всей видимости верящий в звезды Мартиньш Бондарс (Attīstībai/Par!) просит не злиться на коллег, так как началась полнолуния.

"Стоит согласиться, что полнолуния повлияла на психику некоторых, и вместо того, чтобы работать, они воют на Луну", - заявил он.

Марис Кучинскис (СЗК) решил согласиться с мнением коллеги о важности расстановки звезд, отметив, что это будет "бюджет полнолуния, и это плохо".

"Ничего хорошего из длинных заседаний не получалось. В 2016 году ничего хорошего в долгом заседании не было. Валдис Калнозолс только хорошо отдохнул", - съязвил он.

Dārgā koalīcija, pirms dažiem gadiem Saeimas namu pametu ap pieciem no rīta, jo gudrās galvas bija izdomājušas, ka ir normāli par valsts galveno finanšu dokumentu lemt visu nakti. Apsveicu tagad arī jūs! Esat iekāpuši Kalnozolā! pic.twitter.com/70eMbqAcfu — Ivo Butkevičs (@IvoButkevics) 13 ноября 2019 г.

Луна, кстати, не впервые повлияла на Сейм. Там уже продолжительное время заседает "картонный депутат". И его даже воруют. Что это, как не влияние полнолунии?

"Ты зачем унес картон? Клептоман!"

- автор этого перла, к сожалению, неизвестен, так как в стенограмме заседания Сейма это записано как выкрик из зала.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Речь идет об украденном "картонном Юрисе Юрашсе", который 3 апреля на недолгое время "пропал". Согласно неофициальной информации, к этому был причастен Алдис Гобземс. Чтобы вернуть "картонного Юрашса" депутату Сейма Юте Стрике пришлось даже подняться на трибуну и угрожать ст. 180 Уголовного закона.

Напомним, Юрис Юрашс выдан для уголовного преследования и по этой причине не может посещать заседания Сейма лично.