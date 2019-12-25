"Ты зачем унес картон? Клептоман!" Влияние луны и воробушков на умы политиков
Вам задают неудобный вопрос о чем-то важном и вы теряетесь, что ответить? Учитесь у политиков! Мастера сказать витиевато, а у некоторых даже получается отшутиться... TVNET представляет подборку перлов политиков за 2019 год!
Что бы вы сказали, попав под серьезные санкции США? Надо отдать должное стрессоустойчивости Айвара Лембергса. Комментируя эту новость он признался,
что "рижские воробушки" уже заранее "начирикали", что такое решение США готовится,
и его готовили два представителя Латвии - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр юстиции Янис Борданс, которые видят в Лембергсе своего политического конкурента.
Эдгар Ринкевич в долгу не остался, и выгодно воспользовался высказыванием оппонента:
"Если у человека в голове чирикают воробьи, об этом нужно говорить со специалистами, а не с журналистами".
И еще о животных...
"Вы мне говорите, что я коза, а я говорю, что нет", - так министр благосостояния Рамона Петравича решила прокомментировать скользкий момент о "зарплатах в конвертах" в принадлежащей ее супругу компании SIA Monēta.
"Jūs man sakāt, ka esmu kaza, bet es saku, ka nē." Labklājības ministre R. Petraviča šodien skaidroja žurnālistiem savu viedokli par iespējamām aplokšņu algām viņas vīram piederošajā SIA. Turpinot noliegt faktu, viņa izmantoja visai tēlainus salīdzinājumus. Plašāk "Panorāmā"! pic.twitter.com/y3CvHsO52G— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 26 февраля 2019 г.
Напомним, бывший сотрудник SIA Monēta Дайнис Пратиньш высказался, что получал "зарплату в конверте", Служба государственных доходов также нашла нарушения в этой компании.
Если в браке Рамоны Петравичи сомневаться не приходится, то в отношениях "Согласия" и "Честь служить Риге" явно наступил кризис:
"Очень многие браки, в которых люди обещают любить друг друга и жить вместе до гроба, поддерживать друг друга, распадаются в течение пяти лет.
В политике мы вместе с "Согласием" уже десять лет. Для политики - это уже золотая свадьба, однако в этих отношениях всегда может настать усталость, рутина", -
образно выразился Америкс о том, почему партии собрались на следующие муниципальные выборы врозь. Надо сказать, впервые.
Не до шуток в этом году было Нилу Ушакову. В его ярких цитатах прослеживается скорее печаль. Комментируя события в Рижской думе и партии он отметил:
"Мы не победили, пережив ряд болезненных поражений. Столкнулись с трудностями, давлением, беззаконием.
Поражение мы испытали по своей вине, а также потому, что противники оказались умнее, злее и подлее", - заявил Ушаков на съезде "Согласия".
В то же время в момент обысков на тот момент еще мэр столицы держал лицо и, глядя в камеру, всей Латвии произнес:
"Положа руку на сердце, могу сказать - моя совесть чиста".
Райвис Дзинтарс тоже считает, что совесть Национального объединения чиста. Напомним, программа LTV de facto сообщила о том, что в 2015 году офис Национального объединения посетил основатель британской неонацистской организации National Action Бенджамин Рэймонд. На просьбу прокомментировать это, Райвис Дзинтарс сказал журналистке:
"Вы сейчас говорите о вопросе, который никому не актуален и никоим образом не влияет на политические процессы. Вам нужен сюжет ни о чем".
Реагируя на такое высказывание политика, в социальных сетях появился новый хэштег #ЯНикто (#EsEsmuNeviens).
"Господин Дзинтарс, Вы сказали в сюжете, что этот вопрос никому не актуален. Здравствуйте, я - никто".
Dzintara kungs, Jūs sižetā sakāt, ka šis jautājums nav aktuāls nevienam cilvēkam. Labdien, es esmu neviens. https://t.co/q2KYFjoBcU— Inese Liepiņa (@LiepinInese) 24 ноября 2019 г.
Напоследок обратимся к заседаниям Сейма - вот, где порой творится настоящее веселье. Ситуация - Сейм весь день рассматривает госбюджет, но никак не сдвинется с мертвой точки, непродуктивные дебаты изводят всех - коалиция и оппозиция ругаются.
Реагируя на ситуацию, по всей видимости верящий в звезды Мартиньш Бондарс (Attīstībai/Par!) просит не злиться на коллег, так как началась полнолуния.
"Стоит согласиться, что полнолуния повлияла на психику некоторых, и вместо того, чтобы работать, они воют на Луну", - заявил он.
Марис Кучинскис (СЗК) решил согласиться с мнением коллеги о важности расстановки звезд, отметив, что это будет "бюджет полнолуния, и это плохо".
"Ничего хорошего из длинных заседаний не получалось. В 2016 году ничего хорошего в долгом заседании не было. Валдис Калнозолс только хорошо отдохнул", - съязвил он.
Dārgā koalīcija, pirms dažiem gadiem Saeimas namu pametu ap pieciem no rīta, jo gudrās galvas bija izdomājušas, ka ir normāli par valsts galveno finanšu dokumentu lemt visu nakti. Apsveicu tagad arī jūs! Esat iekāpuši Kalnozolā! pic.twitter.com/70eMbqAcfu— Ivo Butkevičs (@IvoButkevics) 13 ноября 2019 г.
Луна, кстати, не впервые повлияла на Сейм. Там уже продолжительное время заседает "картонный депутат". И его даже воруют. Что это, как не влияние полнолунии?
"Ты зачем унес картон? Клептоман!"
- автор этого перла, к сожалению, неизвестен, так как в стенограмме заседания Сейма это записано как выкрик из зала.
Речь идет об украденном "картонном Юрисе Юрашсе", который 3 апреля на недолгое время "пропал". Согласно неофициальной информации, к этому был причастен Алдис Гобземс. Чтобы вернуть "картонного Юрашса" депутату Сейма Юте Стрике пришлось даже подняться на трибуну и угрожать ст. 180 Уголовного закона.
Напомним, Юрис Юрашс выдан для уголовного преследования и по этой причине не может посещать заседания Сейма лично.
В Новом году желаем, чтобы совесть политиков и правда была чиста, они не поддавались фазам Луны, а воробушки чирикали лишь за окном, а не в их головах!