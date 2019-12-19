Чт, 19.12.2019
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За бегство от полиции теперь будут наказывать строже

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о дорожном движении, в том числе значительно увеличив штраф за бегство водителя, сообщает агентство LETA.

Цель законопроекта - обеспечить общественный порядок и безопасность на дорогах, а также удержать людей от совершения нарушений в этой сфере. Закон предусматривает установку административных нарушений в сфере дорожного сообщения, применение за это наказания и компетенцию структур для применения наказания. Законопроект вступит в силу одновременно с законом об административной ответственности.

Таким образом, за ряд нарушений в сфере дорожного движения будут карать строже.

Например, поправки предусматривают, что за неподчинение лицам, уполномоченным проверять документы водителя, за повторное или многократное игнорирование требования остановить транспортное средство (за бегство) в дальнейшем грозит наказание от 240 до 400 единиц денежного штрафа, а также лишение прав на пять лет.

Ранее за это нарушение водителю грозило наказание от 240 до 280 единиц денежного штрафа и лишение прав на четыре года.

В дальнейшем документы водителей смогут проверять и работники службы контроля муниципального транспорта.

Увеличено наказание за управление транспортным средством или обучение вождению, если в ходе проверки в выдохе или крови констатированная концентрация алкоголя в крови превышает 1 промилле, но не превышает 1,5 промилле. За такое нарушение для водителя велосипеда применяется денежный штраф в размере 24 единиц денежного штрафа, а для водителя других транспортных средств - от 170 до 280 единиц денежного штрафа для и лишение прав на три года. В свою очередь за упомянутое нарушение, если количество промилле превышает 1,5, водитель наказывается штрафом от 240 до 400 единиц денежного штрафа и лишается прав на пять лет.

Такое же наказание грозит и людям, которые совершили нарушение под влиянием психотропных, токсических и других опьяняющих веществ.

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