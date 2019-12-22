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В Вилянской волости погибла сбитая автомобилем женщина

Иллюстративное фото

ФОТО: Edija Palēns/LETA

В субботу, 21 декабря, около 16.30 в Вилянской волости погибла женщина, которую, согласно предварительной информации, сбил автомобиль Mercedes Benz, сообщила представитель Госполиции Лина Кальке.

Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 13 человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 464 протокола, в том числе 177 за превышение скорости, два - за агрессивное вождение и 25 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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