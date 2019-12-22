В Вилянской волости погибла сбитая автомобилем женщина

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 13 человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 464 протокола, в том числе 177 за превышение скорости, два - за агрессивное вождение и 25 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.