В Вилянской волости погибла сбитая автомобилем женщина

В субботу, 21 декабря, около 16.30 в Вилянской волости погибла женщина, которую, согласно предварительной информации, сбил автомобиль Mercedes Benz, сообщила представитель Госполиции Лина Кальке.
Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 13 человек.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 464 протокола, в том числе 177 за превышение скорости, два - за агрессивное вождение и 25 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.