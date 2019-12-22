Рождественское чудо: семья в США нашла на своей праздничной елке сову
В США семья Ньюменов украсила рождественскую елку перед тем, как заметила на дереве сову, которая сначала вовсе не собиралась покидать свой новый дом, сообщает The Guardian.
Более чем через неделю после того, как Ньюмены купили елку, семья нашла гнездящуюся в ее ветвях живую сову.
Кэйти Макбрид Ньюмен заявила, что она и ее дочь заметили птицу только 12 декабря. Семья купила почти десятиметровое дерево, привезла его домой. Ньюмены украсили елку лампочками и вдруг заметили сову.
"Это было сюрреалистично, но нам не было особо страшно", - отметила Кэйти.
Ньюмены открыли окна и дверь рядом с елкой в надежде, что сова улетит, но этого не произошло.
"Сова себя очень удобно чувствовала на дереве и, я про себя подумал: "Привет, друг, но будет не очень хорошо, если ты тут просто останешься"", - рассказал муж Кейти Билли Ньюмен.
Семья решила позвать на помощь безприбыльный природный центр. Сотрудники центра Chattahoochee поймали птицу и выпустили ее на свободу.
Ньюмен рассказал, что скорее всего сова находилась на дереве с того момента, как оно было куплено.
"Мы думаем, что сове там было очень удобно. Это очень толстое дерево, выглядело свежим, поэтому мы его и выбрали", - вспоминает Кэйти.