Рождественское чудо: семья в США нашла на своей праздничной елке сову

Более чем через неделю после того, как Ньюмены купили елку, семья нашла гнездящуюся в ее ветвях живую сову.

Кэйти Макбрид Ньюмен заявила, что она и ее дочь заметили птицу только 12 декабря. Семья купила почти десятиметровое дерево, привезла его домой. Ньюмены украсили елку лампочками и вдруг заметили сову.

"Это было сюрреалистично, но нам не было особо страшно", - отметила Кэйти.

Ньюмены открыли окна и дверь рядом с елкой в надежде, что сова улетит, но этого не произошло.

"Сова себя очень удобно чувствовала на дереве и, я про себя подумал: "Привет, друг, но будет не очень хорошо, если ты тут просто останешься"", - рассказал муж Кейти Билли Ньюмен.

Семья решила позвать на помощь безприбыльный природный центр. Сотрудники центра Chattahoochee поймали птицу и выпустили ее на свободу.

Ньюмен рассказал, что скорее всего сова находилась на дереве с того момента, как оно было куплено.