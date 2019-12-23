Пн, 23.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист

До 2 января полиция вводит усиленный контроль

ФОТО: Valsts policija

С понедельника, 23 декабря, Государственная полиция вплоть до 2 января будет усиленно контролировать безопасность дорожного движения и проводить массовые рейды на дорогах.

Как сообщили в Госполиции, в основном внимание будет уделяться выявлению водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Полиция призывает родственников и друзей водителей в праздничные дни обращать внимание на то, чтобы они не садились за руль в нетрезвом виде.

Во время рейдов будет контролироваться также использование ремней безопасности и детских автокресел.

Полиция призывает водителей выбирать соответствующую погодным условиям и состоянию дорожного покрытия скорость движения и манеру езды, а перед тем, как отправиться в путь, убедиться в техническом состоянии транспортного средства и шин.

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