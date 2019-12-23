Строители угрожают с 1 января закрыть движение трамваев по мосту Брасас

Как сообщалось, весной, после начала реконструкции Брасовского моста, ответственные службы констатировали, что проект реконструкции разработан так, что после окончания ремонта несущая способность моста будет недостаточной для низкопольных трамваев. В результате Рижской думе предстояло принять решение - дополнить имеющийся строительный проект или строить мост заново.

В сентябре этого года было достигнуто соглашение, что реконструкция моста будет продолжена в рамках существующего разрешения на строительство, новая закупка проводиться не будет и работу продолжит уже нанятый строитель - литовское предприятие Kauno tiltai.

Теперь же руководство предприятия обратилось к мэру Риги Олегу Бурову и Rоgas satiksme, указав на то, что предприятие уже дважды подавало департаменту предложение для проведения ценового опроса о работах по консервации моста, однако приглашения к заключению договора до сих пор не получено.

По словам строителей, представители департамента "не заинтересованы в соблюдении сроков строительства". Kauno tiltai выполняет все работы в соответствии с графиком, а департамент постоянно опаздывает с выполнением своих заданий.

Согласно графику работ, работы по консервации путепровода должны были завершиться до конца декабря, однако они еще не начаты.

Поскольку предприятие Kauno tiltai является ответственным за стабильность и безопасность моста, правление компании заявило, что, если до 1 января дума не подаст информацию о начале работ по консервации или мониторингу технического состояния моста, предприятие закроет Брасовский мост для движения любого вида транспорта, включая общественный.

В свою очередь, если самоуправление не согласиться на перекрытие моста для всех видов транспорта, Kauno tiltai "вернет мост самоуправлению", правда, без установленных во время строительства технических средств для организации дорожного движения.

Мэр Риги Олег Буров на данный момент находится в отпуске, а вице-мэр Друвис Клейнс - на больничном, поэтому обязанности мэра исполняет его заместитель Анна Владова. В ее ведении находится также департамент сообщения.

Владова заявила, что она займется решением проблем и сделает все для предотвращения перекрытия моста.