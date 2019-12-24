"Ребёнок года": Ему всего семь лет, но он спас больше тысячи собак
7-летний житель США Роман Макконн уже 4 года занимается спасением собак. За это время он спас более 1 300 собак. Американское общество защиты животных назвало его "Ребенком года". Об этом пишет Limon.ee.
"Я считаю, для собак очень важно, что я даю им лучший шанс найти подходящий дом... Я считаю, что многие другие дети тоже должны поступать так же".
Роман основал организацию Project Freedom Ride, которая спасает собак из техасских приютов, где их ждёт усыпление, и находит для всех дома.
Мальчик и его родные получили поездку в Нью-Йорк. Там Роман выступил с речью о своей организации и желании помогать собакам.
Малыш признался, что помогает животным уже с трех лет. Началось все с того, что он попросил друзей и родных не дарить ему животных, а пожертвовать деньги на их спасение.
Мама Романа Дженнифер гордится и поддерживает своего сына.
Его мама Дженнифер Макконн во всем поддерживала сына. Оказалось, что в декабре 2016 года они вместе перевезли 31 собаку из Техаса в Вашингтон.
"Первый пес, которого я четко помню, был в Вашингтоне. Его звали Салливан, а мы его называли сокращенно — Салли, он был миляга. Это был большой американский бульдог. Мама говорила, что он размером с жеребца, такой он был огромный!" - рассказал Роман.
Мальчик и его мама не только нашли новый дом для Салли, но и помогли обрести домашний уют сотнях других собак.
Напомним, что в одной только Великобритании ежегодно в период с 23 по 27 декабря в приюты поступает более 3000 звонков от людей, желающих отдать животное в приют, свидетельствуют данные Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).