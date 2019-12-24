"Ребёнок года": Ему всего семь лет, но он спас больше тысячи собак

"Я считаю, для собак очень важно, что я даю им лучший шанс найти подходящий дом... Я считаю, что многие другие дети тоже должны поступать так же".

Роман основал организацию Project Freedom Ride, которая спасает собак из техасских приютов, где их ждёт усыпление, и находит для всех дома.

Мальчик и его родные получили поездку в Нью-Йорк. Там Роман выступил с речью о своей организации и желании помогать собакам.

Малыш признался, что помогает животным уже с трех лет. Началось все с того, что он попросил друзей и родных не дарить ему животных, а пожертвовать деньги на их спасение.

Мама Романа Дженнифер гордится и поддерживает своего сына.

Его мама Дженнифер Макконн во всем поддерживала сына. Оказалось, что в декабре 2016 года они вместе перевезли 31 собаку из Техаса в Вашингтон.

"Первый пес, которого я четко помню, был в Вашингтоне. Его звали Салливан, а мы его называли сокращенно — Салли, он был миляга. Это был большой американский бульдог. Мама говорила, что он размером с жеребца, такой он был огромный!" - рассказал Роман.

Мальчик и его мама не только нашли новый дом для Салли, но и помогли обрести домашний уют сотнях других собак.