Хвостатая милота года: как Кузя и Мурис снова обрели дом, щенок-единорог и волчонок из Латвии

Русский TVNET рассказывал вам о судьбе собаки, которая оказалась волком из Латвии. Новость про волчонка облетела СМИ всего мира.

Кроме волка были публикации об отважном корги-полицейском, щенке-единороге. В ноябре мы рассказали чудесную историю про котика из Лиепаи, который катался на пассажирском сидении трамвая. Конечно нельзя не вспомнить историю думских котов - Кузи и Муриса.