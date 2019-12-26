Чт, 26.12.2019
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  • Хвостатая милота года: как Кузя и Мурис снова обрели дом, щенок-единорог и волчонок из Латвии

Хвостатая милота года: как Кузя и Мурис снова обрели дом, щенок-единорог и волчонок из Латвии

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Кузя и Мурис снова обрели дом

ФОТО: Postimees/Instagram/ TVNET/скриншот/ коллаж Русский TVNET

Уходящий год запомнился милыми и пушистыми историями. 

Русский TVNET рассказывал вам о судьбе собаки, которая оказалась волком из Латвии. Новость про волчонка облетела СМИ всего мира. 

Кроме волка были публикации об отважном корги-полицейском, щенке-единороге. В ноябре мы рассказали чудесную историю про котика из Лиепаи, который катался на пассажирском сидении трамвая. Конечно нельзя не вспомнить историю думских котов - Кузи и Муриса. 

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Кузя и Мурис снова обрели дом

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