В этом году людей в Латвии чаще всего судили за кражи и пьяную езду

По 180-й статье Уголовного закона - за кражу или мошенничество в небольшом объеме - до 18 декабря этого года перед судом предстали 1655 человек, 1262 из которых уже имели судимость. Среди этих людей была 241 женщина. Большая часть или 907 человек из них были в возрасте от 30 до 49 лет.

В 798 случаях суд приговорил этих преступников к принудительной работе, а в 435 случаях - к краткосрочному заключению.

В то же время по 262-й статье Уголовного закона - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения - перед судом предстали 1116 человек, в том числе 36 женщин. Из них 422 человека уже имели судимость. Возраст большей части людей, совершивших правонарушения, предусмотренные 262-й статьей Уголовного закона, также составлял от 30 до 49 лет.