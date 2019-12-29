В 1966 году Нью-Йорк накрыл ядовитый смог, убивший минимум 169 человек

Если посмотреть на фотографию смога Нью-Йорка, можно подумать, что это фото какого-то терроризируемого смогом города в Китае, однако нет - хорошо знакомая архитектура Манхэттена ошибиться не позволяет. На самом деле, эта фотография была сделана 24 ноября 1966 года, когда город сковало токсичное облако смога.

Как сообщает издание All That Is Interesting, загрязнение в Нью-Йорке в 60-х годах 20-го века было разрушительно большим. В то время одной из самых частых причин смерти были легочная эмфизема и хронический бронхит, которые были связаны с курением и загрязнением воздуха в целом.

Однако в 1966 году смог был особо сильным и смертельным. На портале Gothamist подсчитано, что от этого смога в течение недели погибли от 169 до 400 человек.

Во время смога 1966 года представители власти предупредили людей с сердечными, легочными проблемами и заболеваниями дыхательных путей, чтобы они оставались дома, пока он не рассеется. Эксперт по контролю загрязнения воздуха Остин Н. Хеллер тогда сообщал: "Уровень загрязнения воздуха, возможно, наивысший в истории города".

Люди, столкнувшиеся со смогом на улице, рассказывали, что никогда ничего такого не могли представить.

"Я не только видел загрязнение, но я его сам стирал с лобового стекла своего автомобиля. Если смотреть на горизонт, он был желтоватого света", - сказал адвокат Альберт Батзель, который перебрался в Нью-Йорк в 1964 года.

"Мои единственные жалобы - на воздух. Он такой грязный! Детскую одежду мне нужно стирать несколько раз в день, так как она никогда не бывает действительно чистой", - рассказала тогда некая домохозяйка.

Для многих жителей Нью-Йорка чрезвычайная ситуация со смогом в 1966 году стала первым разом, когда они столкнулись с тем, насколько опасной может быть индустриализация. Это было время, когда загрязнение воздуха и вопросы окружающей среды получили статус национального масштаба.

Во время, когда агентство охраны среды - само собой разумеющаяся вещь, ценно вспоминать эру, когда граждане в борьбе со смогом и загрязнением воздуха были одни. Только после того, как много человек погибло, американцы поняли, что что-то надо менять.

Попытки государственного масштаба наконец обеспечить чистую воду и воздух обеспечили создание Агентства по защите окружающей среды в 1970 году.

Жители Нью-Йорка не могли дождаться, когда будут приняты какие-то меры, так как многие из них сообщали, что регулярно переживали "дождь" из пепла от сгоревшего мусора.

Как выяснится в исследовании, опубликованном в 2001 году, количество частиц свинца в отложениях озера Центрального парка тесно связано с количеством частиц, попавших в воздух после сжигания мусора в 20-м веке.

Позднее открылось, что в 1966 году в праздник Дня благодарения город в принципе накрыла комбинация токсичного диоксида серы и моноксида углерода. Это означает, что было так необычно жарко и задымленно, что люди просто не могли находиться снаружи. В результате, эти условия привели к смерти сотен людей.

Разрушительный эффект загрязнения на здоровье людей был очевиден: в 60-е годы наиболее растущей причиной смерти были легочная эмфизема и бронхит легких.

"На столе для вскрытия это нельзя не заметить. Легкие прожившего всю жизнь в деревне человека розовые, в свою очередь легкие городских жителей угольно черные", - рассказывали тогда городские медики.

В сообщении Департамента здравоохранения США 1968 года указано, что период с 24 по 30 ноября 1966 года был неблагополучен для здоровья. Ученые Нью-Йорка открыли, что количество случаев смерти в тот период выросло до 24 в день.