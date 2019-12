В 1966 году Нью-Йорк накрыл ядовитый смог, убивший минимум 169 человек

Как сообщает издание All That Is Interesting, загрязнение в Нью-Йорке в 60-х годах 20-го века было разрушительно большим. В то время одной из самых частых причин смерти были легочная эмфизема и хронический бронхит, которые были связаны с курением и загрязнением воздуха в целом.