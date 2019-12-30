Машина съехала с дороги и перевернулась: в Мадонском крае погиб водитель

Авария произошла в 11:10 в Аронской волости на автодороге Мадона-Стиебрини-Гравас-Букас. По первоначальной информации, мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки Volvo, выбрал неподходящую скорость движения, из-за чего его машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии водитель автомашины 1980 года рождения погиб, а его пассажир пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

Согласно обобщенной информации Госполиции, за прошедшие сутки в Латвии произошло 56 дорожно-транспортных происшествий, 27 из которых - в окрестностях Риги и самой столице.