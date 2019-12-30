Пн, 30.12.2019
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Машина съехала с дороги и перевернулась: в Мадонском крае погиб водитель

Автомобиль, пострадавший в тяжелом ДТП

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье в первой половине дня в Мадонском крае погиб автоводитель, чья автомашина съехала с дороги и перевернулась, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Зане Васкане.

Авария произошла в 11:10 в Аронской волости на автодороге Мадона-Стиебрини-Гравас-Букас. По первоначальной информации, мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки Volvo, выбрал неподходящую скорость движения, из-за чего его машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии водитель автомашины 1980 года рождения погиб, а его пассажир пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

Согласно обобщенной информации Госполиции, за прошедшие сутки в Латвии произошло 56 дорожно-транспортных происшествий, 27 из которых - в окрестностях Риги и самой столице.

А авариях пострадали 12 человек, половина из них - в Рижском регионе.

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