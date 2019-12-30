Утверждено новое правление Rīgas satiksme

В дальнейшем в правлении Rīgas satiksme будут работать заместитель госсекретаря Министерства сообщения Джинета Иннуса, Элина Эпалте-Друлле, бывшая член правления Olainfarm и руководитель SEB banka по счетам и операциям в Балтии Инга Крукле, Эмил Якрин и член правления Дирекции безопасности дорожного движения Янис Голубев.

Якрин работал в правлении Rīgas satiksme с декабря 2016 года до конца 2018 года, когда в результате коррупционного скандала правление подало в отставку в полном составе.

Якрин был снова назначен временным членом правления Rīgas satiksme в августе.

Как указал председатель совета Rīgas satiksme Роланд Клинцис, важнейшими критериями отбора членов правления было обеспечение непрерывности деятельности и управление рисками.

На первое заседание новое правление планирует собраться в первые рабочие дни нового года.