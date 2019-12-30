Пн, 30.12.2019
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  • Утверждено новое правление Rīgas satiksme

Утверждено новое правление Rīgas satiksme
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ФОТО: facebook.com/rigassatiksmelv

Совет муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme на основании документов отборочной комиссии утвердил новое правление предприятия.

В дальнейшем в правлении Rīgas satiksme будут работать заместитель госсекретаря Министерства сообщения Джинета Иннуса, Элина Эпалте-Друлле, бывшая член правления Olainfarm и руководитель SEB banka по счетам и операциям в Балтии Инга Крукле, Эмил Якрин и член правления Дирекции безопасности дорожного движения Янис Голубев.

Якрин работал в правлении Rīgas satiksme с декабря 2016 года до конца 2018 года, когда в результате коррупционного скандала правление подало в отставку в полном составе.

Якрин был снова назначен временным членом правления Rīgas satiksme в августе. 

Как указал председатель совета Rīgas satiksme Роланд Клинцис, важнейшими критериями отбора членов правления было обеспечение непрерывности деятельности и управление рисками. 

На первое заседание новое правление планирует собраться в первые рабочие дни нового года. 

В конкурсе на должности в правлении Rīgas satiksme участвовали 176 претендентов. 

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