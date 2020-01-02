В Юрмале открытым пламенем горела квартира в пятиэтажном доме

Первыми об этом сообщили пользователи сети Facebook, разместив видео (смотреть по ссылке) в группе Kauguri City.

Как сообщила порталу TVNET представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола, спасатели получили вызов в Юрмалу в 21.24. Сообщалось, что в многоквартирном доме начался пожар.

Прибыв на место, спасатели констатировали, что в жилом пятиэтажном доме горит квартира площадью 45 кв.м. и лестница площадью 5 кв.м.

Из горящей квартиры был спасен один человек, еще двое - из соседних квартир. Все трое спасенных пострадали в результате пожара и были переданы медикам "Скорой".

В 23:42 пожар повышенного риска был ликвидирован.