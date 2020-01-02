В первый день этого года в Юрмале открытым пламенем горела квартира в пятиэтажном доме.
Первыми об этом сообщили пользователи сети Facebook, разместив видео (смотреть по ссылке) в группе Kauguri City.
Как сообщила порталу TVNET представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола, спасатели получили вызов в Юрмалу в 21.24. Сообщалось, что в многоквартирном доме начался пожар.
Прибыв на место, спасатели констатировали, что в жилом пятиэтажном доме горит квартира площадью 45 кв.м. и лестница площадью 5 кв.м.
Из горящей квартиры был спасен один человек, еще двое - из соседних квартир. Все трое спасенных пострадали в результате пожара и были переданы медикам "Скорой".
В 23:42 пожар повышенного риска был ликвидирован.
По сообщениям очевидцев в социальной сети Facebook, в пожаре погибли коты. Там же отмечается, что ЧП случилось на улице Сколас, 63а.