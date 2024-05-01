Зачем государство собирается покупать облигации airBaltic?

29 апреля министр финансов Арвил Ашераденс рассказал, что государство готово купить облигации латвийской национальной авиакомпании airBaltic на 100 млн евро. Зачем государству облигации компании выясняла корреспондент Rus.LSM Юлия Бите.
Недавно Сейм принял выдвинутые правительством поправки к закону об управлении бюджетами и финансами, которыми министру финансов присвоены полномочия на приобретение ценных бумаг с фиксированным доходом, выпущенных предприятиями, в которых государство имеет решающее влияние.
Министр сообщения Каспар Бришкенс отметил, что принятые изменения дадут возможность государству наряду с международными частными инвесторами участвовать в эмиссии облигаций латвийской национальной авиакомпании airBaltic.
Инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис рассказал Rus.LSM, что поддерживает идею приобрести облигации.
Он отметил, что компания airBaltic очень важна для экономики Латвии.
"Понятно, что для airBaltic профинансироваться в нынешней ситуации трудно. Поэтому, конечно, государству надо искать возможности поддержать свою компанию. То, что это, наверное, в конце концов приведет к жалобам со стороны других членов ЕС насчет государственной поддержки - это будет каким-то образом продолжаться, и не все там хорошо. Но краткосрочно, это, конечно, лучшее, что можно сделать.
Если мы не удержим и не поддержим эту компанию, не дадим ей развиться, то в конце концов мы будем летать повсюду через Вильнюс", - сказал Рунгайнис.
Банкир уверен, что в будущем государство сможет перепродать облигации авиакомпании.
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