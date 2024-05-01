Зачем государство собирается покупать облигации airBaltic?

Недавно Сейм принял выдвинутые правительством поправки к закону об управлении бюджетами и финансами, которыми министру финансов присвоены полномочия на приобретение ценных бумаг с фиксированным доходом, выпущенных предприятиями, в которых государство имеет решающее влияние.

"Понятно, что для airBaltic профинансироваться в нынешней ситуации трудно. Поэтому, конечно, государству надо искать возможности поддержать свою компанию. То, что это, наверное, в конце концов приведет к жалобам со стороны других членов ЕС насчет государственной поддержки - это будет каким-то образом продолжаться, и не все там хорошо. Но краткосрочно, это, конечно, лучшее, что можно сделать.