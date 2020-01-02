В результате пожара в садовом домике погиб человек

Этим утром в результате пожара в садовом домике в Стопиньском крае погиб один человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

В 5.51 VUGD получила вызов в Стопиньский край, где открытым пламенем горел садовый домик площадью 20 кв. м. Во время тушения пожарные нашли на месте происшествия погибшего.

В 7.24 пожар был ликвидирован.