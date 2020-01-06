Полиция разыскивает пропавшую без вести Зинаиду

Госполиция призывает рассмотреть фотографию женщины и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о месте нахождения Зинаиды или другая значимая для поисков информация, звонить по номерам телефонов 64101234, 110 или обращаться в ближайший полицейский участок.