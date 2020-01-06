Полиция разыскивает пропавшую без вести Зинаиду

Цесисский участок Управления Видземского региона Госполиции ищет пропавшую без вести Зинаиду Гарабу 1980 года рождения. Женщина вышла из Центра длительного социального ухода "Вецпиебалга" 30 декабря 2019 года и до сих пор не вернулась.
Зинаида, возможно, отправилась в направлении Риги.
Госполиция призывает рассмотреть фотографию женщины и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о месте нахождения Зинаиды или другая значимая для поисков информация, звонить по номерам телефонов 64101234, 110 или обращаться в ближайший полицейский участок.