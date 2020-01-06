Пн, 6.01.2020
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Полиция разыскивает пропавшую без вести Зинаиду

ФОТО: Valsts policija

Цесисский участок Управления Видземского региона Госполиции ищет пропавшую без вести Зинаиду Гарабу 1980 года рождения. Женщина вышла из Центра длительного социального ухода "Вецпиебалга" 30 декабря 2019 года и до сих пор не вернулась. 

Зинаида, возможно, отправилась в направлении Риги. 

Госполиция призывает рассмотреть фотографию женщины и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о месте нахождения Зинаиды или другая значимая для поисков информация, звонить по номерам телефонов 64101234, 110 или обращаться в ближайший полицейский участок.

ФОТО: Valsts policija

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