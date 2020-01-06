Вт, 7.01.2020
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Левитс: Банк Латвии - в компетентных руках

Эгил Левитс и Мартиньш Казакс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс - эксперт в своей отрасли, и это внушает уверенность в том, что у центрального банка будет хорошее и компетентное руководство, заявил после встречи с Казаксом президент Латвии Эгил Левитс.

Как сообщили в канцелярии президента, во время встречи обсуждались актуальные вопросы деятельности Банка Латвии.

Левитс пожелал Казаксу успехов на этой ответственной работе. Президент и глава Банка Латвии договорились поддерживать тесный диалог по вопросам развития экономики и финансового сектора.

Также Левитс и Казакс говорили о сотрудничестве Банка Латвии с Комиссией рынков капитала и финансов, борьбе с отмыванием денег в финансовом секторе, где, по мнению сторон, достигнут большой прогресс.

По словам Казакса, целесообразно было бы разработать общие для финансового сектора Европы принципы борьбы с отмыванием денег.

Также он информировал президента об аналитической работе Банка Латвии как надзорного учреждения и его рекомендациях для финансовой системы.

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