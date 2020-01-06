Левитс: Банк Латвии - в компетентных руках

Как сообщили в канцелярии президента, во время встречи обсуждались актуальные вопросы деятельности Банка Латвии.

Левитс пожелал Казаксу успехов на этой ответственной работе. Президент и глава Банка Латвии договорились поддерживать тесный диалог по вопросам развития экономики и финансового сектора.

Также Левитс и Казакс говорили о сотрудничестве Банка Латвии с Комиссией рынков капитала и финансов, борьбе с отмыванием денег в финансовом секторе, где, по мнению сторон, достигнут большой прогресс.

По словам Казакса, целесообразно было бы разработать общие для финансового сектора Европы принципы борьбы с отмыванием денег.