Левитс: Банк Латвии - в компетентных руках

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс - эксперт в своей отрасли, и это внушает уверенность в том, что у центрального банка будет хорошее и компетентное руководство, заявил после встречи с Казаксом президент Латвии Эгил Левитс.
Как сообщили в канцелярии президента, во время встречи обсуждались актуальные вопросы деятельности Банка Латвии.
Левитс пожелал Казаксу успехов на этой ответственной работе. Президент и глава Банка Латвии договорились поддерживать тесный диалог по вопросам развития экономики и финансового сектора.
Также Левитс и Казакс говорили о сотрудничестве Банка Латвии с Комиссией рынков капитала и финансов, борьбе с отмыванием денег в финансовом секторе, где, по мнению сторон, достигнут большой прогресс.
По словам Казакса, целесообразно было бы разработать общие для финансового сектора Европы принципы борьбы с отмыванием денег.
Также он информировал президента об аналитической работе Банка Латвии как надзорного учреждения и его рекомендациях для финансовой системы.