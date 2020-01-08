Казакс: экономика замедляется, но нет оснований ждать такого же кризиса, как прежний

"Такого роста, какой мы видели год-два назад - около 5% - сегодня ждать нет никаких оснований. Бизнес-цикл в мире уже вошел в достаточно зрелую стадию, и периоды самого быстрого роста позади. Если сравнивать с временами года, то лето однозначно закончилось. Но это не означает, что скоро будет зима! Посередине еще есть осень и бабье лето. Да, мы видим, что в экономике Латвии этап самого стремительного роста завершился. Но экономика по-прежнему довольно хорошо растет - медленнее, но все же растет!" - подчеркнул глава Банка Латвии.

Он отметил, что в настоящее время огромного дисбаланса в экономике Латвии нет. "Нет кредитных пузырей или других вещей, которые мы видели при предыдущем кризисе. Поэтому основные риски для нашего экономического роста носят глобальный характер. Если мировая экономика продолжит расти, то, скорее всего, будет расти и латвийская. Если же в мировой экономике начнется рецессия, а спад однозначно когда-нибудь начнется, в рецессию окажется втянута и Латвия", - сказал Казакс.

По его словам, не нужно бояться, что кризис будет похож на кризис 2008-2009 годов, так как для этого в настоящее время нет оснований.

Казакс отметил, что главные внутренние риски Латвии связаны с финансовым сектором - отмыванием денег, санкциями, но ими можно управлять и устранять их. "Во многих случаях все в наших руках. С этими вопросами нам нужно разобраться как можно быстрее, пока экономика продолжает расти", - сказал руководитель центрального банка.

Он подчеркнул, что Латвия не должна откладывать структурные реформы, потому что только так можно приблизиться к среднему уровню жизни ЕС.