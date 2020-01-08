Граница Латвии с Россией: при ревизии обнаружено более 7 млн лишних трат

Кроме того, согласно результатам ревизии, по крайней мере 1 млн евро бюджетных средств и имущества был неправомерно израсходован на содержание латвийско-эстонской и латвийско-литовской пограничных полос.

Госконтроль подчеркивает, что различные несоответствия и задержки в выполнении работ по обустройству полосы на восточной границе в ходе ревизий констатировались уже с 2016 года, и Госконтроль призвал Министерство внутренних дел их устранить.

В ходе последней ревизии Госконтроль пришел к выводу, что, несмотря на полное использование финансирования, строительство не закончено в срок - до 31 декабря прошлого года.

Госконтроль пришел к выводу, что на восточной границе Латвии происходила незаконная вырубка деревьев, а также производился сомнительный и запоздалый учет лесоматериалов. Кроме того, была неоправданно увеличена площадь пограничной полосы, а замена деревянных дорожек покрытием из щепы не способствовала экономии средств. Госконтроль пришел к выводу, что закупка проводилась в интересах одного участника.