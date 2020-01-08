Немиро: КОЗ может быть ликвидирован с 2021 года

Министр признал, что вопрос не решается так быстро, как было обещано, так как является сложным. "Министерство экономики выполнило поручение Сейма - подготовить нормативные акты для ликвидации КОЗ. Ликвидация КОЗ - это фактически удаление одного предложения из закона о торговле электроэнергией. Это не сложно, и мы подготовили нормативные акты с аннотациями, по которым несколько министерств дали свои заключения. При анализе этих заключений оказалось, что риски судебных тяжб и другие последствия превышают миллиард евро. Эти предложения были поданы правительству, и оно их отклонило", - сказал министр.

Минэкономики предложило новую концепцию - платит тот, кто загрязняет. "Поддержка "зеленой" энергии необходима, это позволит нам диверсифицировать энергоресурсы, уменьшить влияние на среду, улучшить сбор отходов", - сказал Немиро.

Ранее эта поддержка была слишком щедрой, количество выданных разрешений в четыре раза превышало необходимый Латвии объем электроэнергии. "Хорошо, что они не построили все свои станции, потому что тогда мы вообще не знали бы, что делать с таким количеством электричества", - добавил министр.

По его словам, Минэкономики начало активную работу над приведением в порядок системы контроля за КОЗ, что в 2019 году позволило сэкономить 24 млн евро, которые не были выплачены электростанциям и поступили в государственный бюджет.