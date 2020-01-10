Назад в 90-е: снимки камеры из рижского магазина подержанных товаров удивили эстонца

В конце 2019-го года житель Эстонии Мартин Мурусалу в соцсети Facebook поделился фотографиями 80-х и начала 90-х годов, где изображена компания друзей на берегу Даугавы. Эти снимки он нашёл на плёнке фотоаппарата, который приобрёл в Рижском магазине подержанных товаров.
Мартин писал в Facebook, что фотоаппарат Smena 8M купил несколько лет назад в магазине Otrā elpa. Там он нашёл фотоплёнку, но думал, что фотографии не получится проявить.
К удивлению для самого себя ему удалось проявить фотографии - чёрно-белые снимки 80-х и начала 90-х годов, где улыбаются молодые люди на берегу Даугавы.
Он поделился в соцсети фотографиями, чтобы возможные владельцы снимков отозвались.
"Спасибо за то, что делитесь. Со мной связались, так как узнали себя на фотографиях! Facebook работает! Отлично", - дополнил запись Мартин.