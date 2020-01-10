Пт, 10.01.2020
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Назад в 90-е: снимки камеры из рижского магазина подержанных товаров удивили эстонца

Одна из фотографий

ФОТО: Facebook/ Martin Murusalu

В конце 2019-го года житель Эстонии Мартин Мурусалу в соцсети Facebook поделился фотографиями 80-х и начала 90-х годов, где изображена компания друзей на берегу Даугавы. Эти снимки он нашёл на плёнке фотоаппарата, который приобрёл в Рижском магазине подержанных товаров. 

Мартин писал в Facebook, что фотоаппарат Smena 8M купил несколько лет назад в магазине Otrā elpa. Там он нашёл фотоплёнку, но думал, что фотографии не получится проявить.

ФОТО: Facebook/ Martin Murusalu

К удивлению для самого себя ему удалось проявить фотографии - чёрно-белые снимки 80-х и начала 90-х годов, где улыбаются молодые люди на берегу Даугавы. 

Он поделился в соцсети фотографиями, чтобы возможные владельцы снимков отозвались. 

ФОТО: Facebook/ Martin Murusalu

"Спасибо за то, что делитесь. Со мной связались, так как узнали себя на фотографиях! Facebook работает! Отлично", - дополнил запись Мартин. 

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