Назад в 90-е: снимки камеры из рижского магазина подержанных товаров удивили эстонца

Мартин писал в Facebook, что фотоаппарат Smena 8M купил несколько лет назад в магазине Otrā elpa. Там он нашёл фотоплёнку, но думал, что фотографии не получится проявить.

ФОТО: Facebook/ Martin Murusalu

К удивлению для самого себя ему удалось проявить фотографии - чёрно-белые снимки 80-х и начала 90-х годов, где улыбаются молодые люди на берегу Даугавы.

Он поделился в соцсети фотографиями, чтобы возможные владельцы снимков отозвались.

ФОТО: Facebook/ Martin Murusalu