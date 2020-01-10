Пт, 10.01.2020
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В Саркандаугаве грузовик въехал в стену здания
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ФОТО: Facebook/Андрей Ковалёв

По данным Государственной полиции, в пятницу, 10 января, в стену здания в Саркандаугаве въехал грузовик.

Авария произошла на перекрестке улиц Ганибу Дамбис и Уриекстес.

Как пишет LETA, водитель не сообщил о происшествии в полицию и покинул место происшествия. Осмотр места происшествия показал, что авария не была серьезной.

В передаче Degpunktā водитель грузовика рассказал свою версию событий. По его словам, аварию вызвала водитель легкового автомобиля Mercedes, которая с места происшествия в последствии уехала. Он лишь пытался увернуться от возможного ДТП. 

На руку водителю грузовика играет то, что у одного из участников движения есть видео момента аварии, которое сможет помочь пострадавшему водителю доказать свою правоту.  

Подробнее в сюжете Degpunktā на латышском языке:

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