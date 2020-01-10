В Саркандаугаве грузовик въехал в стену здания

Авария произошла на перекрестке улиц Ганибу Дамбис и Уриекстес.

Как пишет LETA, водитель не сообщил о происшествии в полицию и покинул место происшествия. Осмотр места происшествия показал, что авария не была серьезной.

В передаче Degpunktā водитель грузовика рассказал свою версию событий. По его словам, аварию вызвала водитель легкового автомобиля Mercedes, которая с места происшествия в последствии уехала. Он лишь пытался увернуться от возможного ДТП.

На руку водителю грузовика играет то, что у одного из участников движения есть видео момента аварии, которое сможет помочь пострадавшему водителю доказать свою правоту.