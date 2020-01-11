"Человеческий" возраст вашей собаки: новая научная формула подсчета

А может быть и так, что вам 60, а выглядите вы на 40, потому что следите за собой.

Собачья жизнь

В случае с животными нам лучше ориентироваться на их биологический возраст.

Даже если вы знаете, что вашему хомячку шесть недель, вам это мало что скажет о том, на каком этапе жизни он находится - даже если вам известно, что обычно хомячки живут только три года.

Куда полезней знать, что ваш хомячок достиг возраста, в котором он может размножаться.

Авторы нового исследования процессов старения полагают, что самое разумное - вычислять биологический возраст с помощью так называемых эпигенетических часов - совокупности эпигенетических меток ДНК, накапливающихся с течением времени в организме любого млекопитающего.

В первый год своей жизни щенки растут настолько быстро, что за 12 месяцев достигают возраста, эквивалентного человеческому 31 году Getty Images

В частности, степень метилирования (модификации молекулы ДНК) выглядит как достаточно точный показатель возраста. Многие важные физиологические маркеры (такие, например, как развитие зубов), по видимости, проявляются у разных видов при одном и том же уровне метилирования.

Таким образом, сравнивая уровни метилирования у лабрадоров-ретриверов и у людей, исследователи вывели формулу, с помощью которой можно привязать возраст собаки к его эквиваленту у человека.

Вот эта формула: эквивалент человеческого возраста = 16 x ln (хронологический возраст собаки) + 31.

"ln" здесь - математическая функция, известная как натуральный логарифм. Натуральные логарифмы полезны для решения алгебраических уравнений, в которых неизвестная присутствует в качестве показателя степени. (Например, они используются для нахождения постоянной распада для известного периода полураспадарадиоактивного вещества или для оценки параметров аудио - интенсивности звука, звукового давления, громкости и проч. - Прим. переводчика).

На графике ниже можно видеть, как работает натуральный логарифм (и его конкуренты), если мы хотим перевести годы жизни собаки в человеческий эквивалент.

BBC

Красная кривая демонстрирует, что собаки в начале своей жизни необыкновенно быстро взрослеют. Но затем процесс старения замедляется, что означает: большую часть своей жизни ваш пес проводит в состоянии среднего возраста.

Полезно запомнить, что первый собачий год примерно равен 31 году у человека. Затем количество удвоений в хронологическом возрасте собаки увеличивает количество "человеческих" лет в 11 раз.

Что это означает? Пример: восемь календарных лет - это три удвоения (с одного до двух, с двух до четырех и с четырех до восьми). Что в итоге дает собачий возраст, эквивалентный 64 годам у человека (то есть 31 + 3x11). На нашем графике - это красная кривая.

Зеленая кривая - это старый и теперь дискредитированный коэффициент пересчета "один год за семь", который дает немыслимые для человека результаты в случае долгой жизни собаки.

В отличие от людей собаки взрослеют необыкновенно быстро Getty Images

Наверняка многие хозяева собак уже и так подозревали, что с коэффициентом "один год за семь" что-то неладно - не все так линейно. Они замечали, что поначалу их четвероногие питомцы взрослеют гораздо быстрее, чем предполагалось, если применять этот коэффициент.

Уточненная эмпирическая формула, предложенная несколько лет назад, гласит, что каждый из первых двух лет жизни собаки соответствует 12 годам жизни человека, а каждый из всех последующих лет - четырем человеческим.

На нашем графике эту формулу представляет голубая кривая, и она уже куда ближе к кривой, созданной новой логарифмической формулой.

Что все это означает на практике? Прежде всего то, что собаки достигают среднего возраста, возраста зрелости, куда быстрее, чем считает большинство их хозяев.

Об этом стоит вспомнить, когда ваш Рекс вдруг перестанет с прежним энтузиазмом реагировать на брошенный ему мячик - возможно, он уже ощущает себя довольно пожилым животным, несмотря на свой хронологический возраст.

Бегать? Гулять? Нет, не хочу Getty Images

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Кристиан Йейтс - старший преподаватель математической биологии в Батском университете (Англия). Он - автор книги "Математика жизни и смерти" (The Maths of Life and Death).